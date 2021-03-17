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В Украине запретят выжигать траву: закон вступил в силу, но пока не работает

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 09:11
В Украине запретят выжигать траву: закон вступил в силу, но пока не работает Фото: поджог травы (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

В среду в силу вступил закон, согласно которому в Украине запрещается выжигание травы. Однако за такие действия не будут штрафовать.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона", - сказано в нем.

Ранее в Офисе президента обращали внимание, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового выжигания травы.

Этот закон обязывает землепользователей не допускать выжигание сухой растительности или ее остатков с нарушением порядка, установленного Минприроды.

Подчеркнем, ко второму чтению из законопроекта убрали штрафы за выжигание травы и поджог лесов. Админвзыскание хотели предусмотреть на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Напомним, ранее закон подписал президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, документ во втором чтении народные нардепы одобрили в конце февраля.

Кроме того, в конце мая 2020 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах, который должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

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