В Україні заборонять випалювати траву: закон набрав чинності, але поки не працює

У середу чинності набрав закон, згідно з яким в Україні забороняється випалювання трави . Однак за такі дії не будуть штрафувати.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим законом", - сказано в ньому.

Раніше в Офісі президента звертали увагу, що в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та в результаті масового випалювання трави.

Цей закон зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого Мінприроди.

Підкреслимо, до другого читання із законопроекту прибрали штрафи за випалювання трави й підпал лісів. Адмінстягнення хотіли передбачити на рівні від 3060 до 30600 гривень.