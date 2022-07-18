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В Украине запретят присваивать географическим объектам названия, связанные с России

Фото: Рада запретит российские названия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении изменения в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Документ за основу поддержали 253 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Законопроектом №7253 предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, превозносящие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие государство-оккупанта.

Документом устанавливается запрет в названиях на российские достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

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