На совещании у Зеленского обсуждали меры по обеспечению украинцев на Пасху

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В частности, рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей

Дополнительные меры по обеспечению украинцев во время Пасхальных праздников обсуждались на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и хранить ближних", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса. Тогда президент анонсировал, что государство планирует в ближайшее время представить проект "Пасха дома", который позволит отпраздновать праздник дома.

Напомним, из-за коронавируса Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила храмам проводить богослужения без присутствия мирян. Гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.