UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии

Фото: суд запретил пророссийскую партию Натальи Витренко (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии из списка СНБО. Речь идет о "Прогрессивной социалистической партии" Натальи Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восьмой апелляционный административный суд в Facebook.

Рассмотрение дела о запрете партии завершили сегодня, 23 июня. Коллегия судей полностью удовлетворила иск и запретила деятельность партии.

"Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже 12 пророссийская партия, запрещенная судом.

Напомним, что ранее суд запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины.

Также под запрет попала партия "Наши" бывшего нардепа Евгения Мураева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСНБО