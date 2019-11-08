В Украине замедлилась инфляция

Потребительские цены в Украине в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 4,1% При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.

Продукты питания в Украине за октбярь 2019 года подорожали на 1,0%. Больше всего подорожали яйца - на 9,6%, овощи - на 4,6% и молоко - на 2,6%. В то же время сахар подешевел на 2,3%, фрукты - на 0,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - выросли на 1,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,3%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,1%), цены на связь выросли на 4,2%, отдых и культура подорожали на 0,3%, образование подорожало на 0,4 %, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

Отметим, в летние месяцы в Украине дефляция фиксировалась дефляция: в июне - 0,5%, в июле - 0,6%, в августе - 0,3%.

Однако в сентябре в Украину вернулась инфляция и цены выросли на 0,7%. После этого, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен в Украине в 2019 году составит 6,3%. По-прежнему ожидается, что в начале следующего года инфляция войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.