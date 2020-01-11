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В Украине закрыли более 630 нелегальных АЗС

Новости » Общество     11.01.2020 - 10:18
В Украине закрыли более 630 нелегальных АЗС
Иллюстративное фото (УНИАН)

Прокуратура пресекла деятельность 631-й нелегальной АЗС

Прокуратура пресекла деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Правоохранительные органы начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.

В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС - добровольно демонтированы.

Напомним, 26 декабря Алексей Гончарук дал поручение закрыть все нелегальные АЗС до 9 января. По его словам, все АЗС будут работать по лицензиям.

Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

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