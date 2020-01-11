ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні закрили понад 630 нелегальних АЗС

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 10:18
В Україні закрили понад 630 нелегальних АЗС
Ілюстративне фото (УНІАН)

Прокуратура припинила діяльність 631-й нелегальної АЗС

Прокуратура припинила діяльність 631-й нелегальної автозаправної станції (АЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Правоохоронні органи почали 343 кримінальних провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.

В рамках виробництв за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631-й нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС - добровільно демонтовані.

Нагадаємо, 26 грудня Олексій Гончарук дав доручення закрити всі нелегальні АЗС до 9 січня. За його словами, всі АЗС будуть працювати за ліцензіями.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якого обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС і детінізації ринку.

В Україні закрили близько 450 нелегальних АЗС За три тижні в Україні ліквідували понад 260 незаконних АЗС
Новини України АЗС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся