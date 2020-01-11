В Україні закрили понад 630 нелегальних АЗС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Прокуратура припинила діяльність 631-й нелегальної АЗС

Прокуратура припинила діяльність 631-й нелегальної автозаправної станції (АЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Правоохоронні органи почали 343 кримінальних провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.

В рамках виробництв за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631-й нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС - добровільно демонтовані.

Нагадаємо, 26 грудня Олексій Гончарук дав доручення закрити всі нелегальні АЗС до 9 січня. За його словами, всі АЗС будуть працювати за ліцензіями.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якого обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС і детінізації ринку.