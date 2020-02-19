В Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса, - Минздрав

В Украине по состоянию на 19 февраля не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

В мире зарегистрировано 75 199 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2012 - летальные. Выздоровел уже 14 675 человек.

Напомним, сегодня ночью с Киева в китайский город Ухань вылетел самолет, который проведет эвакуацию украинцев и граждан десяти стран в связи с коронавирусом. Ожидается, что самолет вернется в Киев 20 февраля в 8 утра.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации.

В Министерстве внутренних дел заявили, что вокруг помещения, куда будут изолированы на 14-дневный карантин эвакуированные граждане Украины и иностранцы из Уханя, будет создано двойное кольцо защиты.