В Украине зафиксировано 4 случая выздоровления от коронавируса, - Минздрав

В Украине зафиксировано 4 случая выздоровления от коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Ляшко, в Черновицкой области выздоровели три взрослых и один ребенок.

"Рад сообщить, что есть и положительные новости. Сегодня у нас есть уже 4 случая выздоровления. Все в Черновицкой области, среди них три взрослых, один ребенок. Также ожидается уже 5-й на выписку. У нас будут результаты к концу дня и сообщим на втором брифинге", - отметил он.

Вместе с тем, в Минздраве сообщили о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине.

В частности, в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания новым коронавирусом.

Также по состоянию на 9:00 27 марта в Житомирской области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. За день зафиксировано два новых случая заражения.

Вместе с тем, число инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилось до 14 человек. На оккупированном полуострове обнаружили еще 7 новых случаев.