В Украине зафиксирована нулевая инфляция 2-й месяц подряд, - Госстат

В годовом измерении инфляция замедлилась до 9,9%

В Украине в июне 2018 года потребительские цены не изменились по сравнению с маем, при этом с начала года они выросли на 4,4%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, в июне 2018 года потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. В то же время отмечается, что с начала года цены выросли на 4,4%.

По информации ведомства, базовая инфляция в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,0%, с начала года - 3,5%. При этом в июне цены снизились на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,5%.

Отмечается, что больше всего (на 9,8%) подешевели яйца. Цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину снизились на 2,1-0,2%. В тоже время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в том числе табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,4%.

В Госстате объясняют, что рост цен (тарифов) на 0,3% на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива произошел за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%, платы за аренду жилья - на 0,9 %.

При этом повышение цен на транспорт в целом на 0,6% вызван подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.

Напомним, в мае 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 11,7% в годовом измерении. В месячном измерении индекс потребительских цен не изменился.