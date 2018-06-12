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Интервью

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 11,7%

НовостиФинансы    12.06.2018 - 10:15
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Годовой показатель базовой инфляции оказался немного ниже прогноза Нацбанка

Майский показатель инфляции в Украине оказался ниже прогноза Национального банка Украины (НБУ), опубликованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года. Это произошло в основном благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания, сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, в мае 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 11,7% в годовом измерении (по сравнению с 13,1% в апреле). В месячном измерении индекс потребительских цен не изменился (по сравнению с повышением на 0,8% в апреле).

Как уточняют в НБУ, не так быстро, как в апреле, росли административно регулируемые цены из-за замедления роста цен на табачные изделия и более умеренного, чем в прошлом году, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно данным НБУ, базовая инфляция в мае замедлилась - до 9,3% в годовом измерении.

"Как и ожидалось, постепенно исчерпывается действие временных факторов предложения, которые вызвали превышение фактических показателей потребительской инфляции во второй половине 2017 года и в первые месяцы текущего года", - говорится в сообщении.

Это происходит вследствие как более благоприятных погодных условий в этом году по сравнению с весенними заморозками в прошлом году, так и расширения предложения импортной продукции.

"Дополнительным фактором является проведение Нацбанком жесткой монетарной политики, которая проявилась прежде всего в укреплении обменного курса гривни с января 2018 года", - уточняет НБУ.

В то же время, как и в предыдущие месяцы, сохранялось давление на цены со стороны дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также быстрого восстановления потребительского спроса.

"Учитывая постепенное исчерпание временных факторов предложения, которые действовали в прошлом, и достаточно жесткие монетарные условия Национальный банк ожидает дальнейшее постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом (8,9% г/г на конец 2018) и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что в Национальном банке Украины ожидают, что майский уровень инфляции окажется ниже прогнозированного регулятором ранее.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, инфляция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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