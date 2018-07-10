В Україні зафіксована нульова інфляція 2-й місяць поспіль, - Держстат

У річному вимірі інфляція сповільнилася до 9,9%

В Україні у червні 2018 року споживчі ціни не змінилися порівняно з травнем, при цьому з початку року вони зросли на 4,4%. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, в червні 2018 року споживчі ціни в порівнянні з попереднім місяцем не змінилися. У той же час відзначається, що з початку року ціни зросли на 4,4%.

За інформацією відомства, базова інфляція в червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем склала 0,0%, з початку року - 3,5%. При цьому в червні ціни знизилися на продукти харчування і безалкогольні напої на 0,5%.

Наголошується, що найбільше (на 9,8%) подешевшали яйця. Ціни на фрукти, молоко і молочні продукти, сало, овочі, цукор, рис, свинину, яловичину знизилися на 2,1-0,2%. Водночас ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, у тому числі тютюнові вироби - на 2,6%, алкогольні напої - на 0,4%.

У Держстаті пояснюють, що зростання цін (тарифів) на 0,3% на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,1%, плати за оренду житла - на 0,9 %.

При цьому підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% зумовлене подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10,4%.

Нагадаємо, в травні 2018 року споживча інфляція істотно сповільнилася - до 11,7% у річному вимірі. У місячному вимірі індекс споживчих цін не змінився.