В Украине зафиксировали второй случай полиомиелита. Заболел двухлетний мальчик

Полиовирус типа 2 (VDPV-2) 24 января подтвердила Региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки (Финляндия). Обнаружили его при исследовании образца двухлетнего ребенка из Украины.

Симптомы заболевания появились у мальчика 13 декабря во время пребывания в больнице Львова из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности).

"По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер нет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализовано", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции продолжается.

Отметим, что это уже второй подтвержденный случай полиомиелита 2 типа в Украине. Болезнь обнаружили у 17-месячной девочки из Ровенской области. Ребенок также был невакцинирован из-за отказа родителей.