В Україні зафіксували другий випадок поліомієліту. Захворів дворічний хлопчик

Поліовірус типу 2 (VDPV-2) 24 січня підтвердила Регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі (Фінляндія). Виявили його при дослідженні зразка дворічної дитини з України.

Симптоми захворювання з'явилися у хлопчика 13 грудня під час перебування в лікарні Львова через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).

"За словами мами, дитина не щеплена через відмову батьків, контактів з дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім'ї одна, рідних братів та сестер немає. Сім'я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване", - йдеться у повідомленні.

Епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції продовжується.

Зазначимо, що це вже другий підтверджений випадок поліомієліту 2 типу в Україні. Хворобу виявили у 17-місячної дівчинки з Рівненської області. Дитина також була невакцинована через відмову батьків.