В Украине зафиксировали спад новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине обнаружили еще 920 случаев COVID-19. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за все время в стране выявили уже 64849 случаев коронавируса. При этом 35 807 человек уже выздоровели, из которых 310 - за сутки.

За последние 24 часа умерли от болезни 15 человек, а общее число жертв составляет 1 605 человек.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (130), Ивано-Франковской (88) областях и Киеве (95).

Напомним, днем ранее сообщалось о 1106 новых случаях коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.