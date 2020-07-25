В Украине за сутки 1106 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

При этом побороли недуг 611 человек

За последние сутки в Украине подтвердили 1106 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали в Ровенской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за все время в Украине подтвердили уже 63 929 случаев COVID-19. При этом 35 497 человек уже выздоровели, из которых 611 - за сутки.

За последние 24 часа умерли от недуга 19 человек, а общее число жертв составляет 1 590 человек.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129).

Напомним, вчера в СНБО сообщали о 972 новых случаях коронавируса и 20 умерших.

Кроме этого, ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд заразившихся COVID-19.

Ранее Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.