В Украине зафиксировали первый рейдерский захват в новом году

Иллюстративное фото (УНИАН)

Собственника компании "Профтим" пытались сменить на основании поддельной доверенности

В Украине платформа для работы с открытыми данными Opendatabot зафиксировала первую попытку рейдерского захвата в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opendatabot.

Сообщается, что 21 января была выявлена смена собственника компании "Профтим" на основании поддельной доверенности.

"Владелец и директор ООО "Профтим" Олег Смирнов получил от Opendatabot сообщение о том, что произошла смена собственника по его компании на неизвестное лицо - Моисеева Максима Сергеевича. После оповещения, пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту подано заявление в правоохранительные органы, а также направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Минюста. Дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины отбило еще одну атаку рейдеров на ПАО "Киевметрострой", которых связывают со скандальным экс-главой строительной корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем, и вернуло контроль над предприятием законным владельцам

Также сообщалось, что в сентябре прошлого года СБУ разоблачила группу государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории Киевской области.