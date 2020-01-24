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В Україні зафіксували перше рейдерське захоплення у новому році

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 14:51
В Україні зафіксували перше рейдерське захоплення у новому році
Ілюстративне фото (УНІАН)

Власника компанії "Профтим" намагалися змінити на підставі підробленої довіреності

В Україні платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot зафіксувала першу спробу рейдерського захоплення в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opendatabot.

Повідомляється, що 21 січня була виявлена зміна власника компанії "Профтим" на підставі підробленої довіреності.

"Власник і директор ТОВ "Профтим" Олег Смирнов отримав від Opendatabot повідомлення про те, що відбулася зміна власника за його компанії на невідому особу - Моїсеєва Максима Сергійовича. Після оповіщення, постраждалий звернувся в Міністерство юстиції і дізнався, що зміна власника була зареєстрована державним реєстратором ЦНАП Печерської РДА Мельникова Н.С. на підставі, як потім з'ясувалося, підробленої довіреності", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за даним фактом подано заяву до правоохоронних органів, а також направлена скарга до Антирейдерську комісію Мін'юсту. Подальше переоформлення компанії і її майна зупинено.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції України відбило ще одну атаку рейдерів на ПАТ "Київметробуд", яких пов'язують зі скандальним екс-главою будівельної корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем, і повернула контроль над підприємством законним власникам

Також повідомлялося, що у вересні минулого року СБУ викрила групу державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території Київської області.

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Новини України Міністерство юстиції Українирейдерский захват
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