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Минюст отбил очередную атаку рейдеров и вернул "Киевметрострой" владельцам

Новости » Политика     23.01.2020 - 09:38
Минюст отбил очередную атаку рейдеров и вернул "Киевметрострой" владельцам
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Для этого Министерству юстиции потребовалось "рекордных" 8 часов

Министерство юстиции Украины отбило еще одну атаку рейдеров на ПАО "Киевметрострой", которых связывают со скандальным экс-главой строительной корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем, и вернуло контроль над предприятием законным владельцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает РБК-Украина.

"Оказалось, что есть люди, которые не слышали о конце эпохи рейдерства", - написал министр, добавив, что в этот раз Минюст "поставил рекорд" по реагированию на ситуацию и успел решить вопрос всего за 8 часов.

Кроме того, как и в прошлый раз, нотариус, незаконно внесший изменения в Госреестр юридических лиц, был лишен такого права.

"ПАО "Киевметробуд" вернули под контроль собственников. Нотариус отключен от реестров", - добавил министр.

Как писало ранее РБК-Украина, 22 января 2020 года новое "руководство" предприятия провело в Киеве пресс-концеренцию, однако присутствовавшие на мероприятии журналисты фактически сорвали мероприятие, указывая на их незаконные дейстия и связь с бизнесменом Максимом Микитасем.

Новый директор ПАО "Киевметрострой" Константин Салий успел анонсировать увольнение сотрудников предприятия, которые принимали участие в митингах против рейдерского захвата предприятия.

В декабре 2019 года суд также признал похожие действия с внесеннием данных в реест незаконными, а Минюст возвращаел предприятие "Киевметрострой" под контроль владельцев.

Напомним, 17 января 2020 года Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений. Прокуратура расследует хищения при строительстве участка метро на жилой массив Виноградарь.

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