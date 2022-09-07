В Украине зафиксировали первые заморозки: где температура опустилась ниже нуля

"Как и ожидали, заморозки на утро 7 сентября зафиксированы в северной части, местами в центральных областях заморозки на поверхности почвы 0-6°, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях местами и в воздухе 0-1 градус", - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптиков, в некоторых районах Житомирской и Киевской областей температура воздуха опустилась до -1, а температура почвы - до 1 градуса выше нуля.

Фото: заморозки в Украине на утро 7 сентября (карта - Укргидрометцентр)