В Україні зафіксували перші заморозки: де температура опустилася нижче нуля

"Як і очікували, заморозки на ранок 7 вересня зафіксовані в північній частині, місцями у центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-6°, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях місцями і в повітрі 0-1 градус", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними синоптиків, в деяких районах Житомирської та Київської областей температура повітря опустилася до -1, а температура грунту - до 1 градуса вище нуля.

Фото: заморозків в Україні на ранок 7 вересня (карта - Укргідрометцентр)