В Україні зафіксували перші заморозки: де температура опустилася нижче нуля

В Україні вночі 7 вересня зафіксували перші заморозки. У деяких регіонах температура опустилася нижче нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Як і очікували, заморозки на ранок 7 вересня зафіксовані в північній частині, місцями у центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-6°, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях місцями і в повітрі 0-1 градус", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними синоптиків, в деяких районах Житомирської та Київської областей температура повітря опустилася до -1, а температура грунту - до 1 градуса вище нуля.
Фото: заморозків в Україні на ранок 7 вересня (карта - Укргідрометцентр)
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україну йдуть нічні заморозки. Температура поверхні грунту може опускатися до 0. При цьому вдень температура коливатиметься в районі 20-23 градусів з позначкою "плюс".
Як повідомлялося, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.