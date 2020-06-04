В Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу: почти 600 случаев за сутки

В Украине уже 25 410 человек инфицированы
По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали за сутки 588 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране уже 25 410 человек инфицированы.
Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Вместе с тем, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 - умерли. В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.
Отметим, в прошлый раз был установлен антирекорд 23 апреля - тогда зафиксировали 578 новых случаев коронавируса.
Мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки заразились еще 77 человек. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 93 киевляне.
Винницкая область - 1077 случаев;
Волынская область - 986 случаев;
Днепропетровская область - 957 случаев;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 833 случая;
Закарпатская область - 1257 случаев;
Запорожская область - 469 случаев;
Ивано-Франковская область - 1491 случай;
Кировоградская область - 526 случаев;
г. Киев - 3210 случаев;
Киевская область - 1673 случая;
Львовская область - 1915 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 933 случая;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1905 случаев;
Сумская область - 177 случаев;
Тернопольская область - 1220 случаев;
Харьковская область - 1166 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 497 случаев;
Черновицкая область - 3481 случай;
Черкасская область - 429 случаев;
Черниговская область - 238 случаев.
Напомним, что в Украине стартовал новый этап ослабления карантина.
Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали условие ужесточения карантина.
Кроме того, во Львове могут усилить карантин, поскольку он становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине.
Автор: Анастасия Рокитна