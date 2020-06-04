В Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу: почти 600 случаев за сутки

По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали за сутки 588 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране уже 25 410 человек инфицированы.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Вместе с тем, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 - умерли. В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.

Отметим, в прошлый раз был установлен антирекорд 23 апреля - тогда зафиксировали 578 новых случаев коронавируса.

Ситуация в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки заразились еще 77 человек. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 93 киевляне.

Ситуация в областях

Винницкая область - 1077 случаев;

Волынская область - 986 случаев;

Днепропетровская область - 957 случаев;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 833 случая;

Закарпатская область - 1257 случаев;

Запорожская область - 469 случаев;

Ивано-Франковская область - 1491 случай;

Кировоградская область - 526 случаев;

г. Киев - 3210 случаев;

Киевская область - 1673 случая;

Львовская область - 1915 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 933 случая;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1905 случаев;

Сумская область - 177 случаев;

Тернопольская область - 1220 случаев;

Харьковская область - 1166 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 497 случаев;

Черновицкая область - 3481 случай;

Черкасская область - 429 случаев;

Черниговская область - 238 случаев.

Напомним, что в Украине стартовал новый этап ослабления карантина.

Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали условие ужесточения карантина.

Кроме того, во Львове могут усилить карантин, поскольку он становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине.