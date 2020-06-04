В Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу: майже 600 випадків за добу

Станом на 4 червня в Україні зафіксували за добу 588 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в країні вже 25 410 людей інфіковані.

Такі дані наводить Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Разом з тим, за добу 602 пацієнти одужали, а 12 - померли. У МОЗ заявили, що в країні також зафіксували рекорд по кількості одужавших за добу.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Київській, Івано-Франківській областях.

Зазначимо, минулого разу був встановлений антирекорд 23 квітня - тоді зафіксували 578 нових випадків коронавірусу.

Ситуація в Києві

Мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що за минулу добу заразились ще 77 людей. Станом на сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужали за минулу добу 93 кияни.

Ситуація в областях

Вінницька область - 1077 випадків;

Волинська область - 986 випадків;

Дніпропетровська область - 957 випадків;

Донецька область - 174 випадки;

Житомирська область - 833 випадки;

Закарпатська область - 1257 випадків;

Запорізька область - 469 випадків;

Івано-Франківська область - 1491 випадок;

Кіровоградська область - 526 випадків;

м. Київ - 3210 випадків;

Київська область - 1673 випадки;

Львівська область - 1915 випадків;

Луганська область - 51 випадок;

Миколаївська область - 295 випадків;

Одеська область - 933 випадки;

Полтавська область - 272 випадки;

Рівненська область - 1905 випадків;

Сумська область - 177 випадків;

Тернопільська область - 1220 випадків;

Харківська область - 1166 випадків;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 497 випадків;

Чернівецька область - 3481 випадок;

Черкаська область - 429 випадків;

Чернігівська область - 238 випадків.

Нагадаємо, що в Україні стартував новий етап послаблення карантинних обмежень.

Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали умову жорсткості карантину.

Крім того, у Львові можуть посилити карантин, оскільки він стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні.