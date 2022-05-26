UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине задумались над ликвидацией Конституционного суда: что предлагают взамен

Фото: КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине могут ликвидировать Конституционный суд в том виде, в котором он есть сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы ОП Андрея Смирнова "Радио Свобода".

"Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом..." - говорит он.

По мнению Смирнова, эта реформа - позорное явление, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой "переосмыслить необходимость существования КСУ".

На данный момент, по словам замглавы ОП, происходит процесс поиска ответа на вопрос, как должен выглядеть реформированный КСУ. Для этого задействуют специалистов по конституционному праву.

Как сообщалось, 15 мая истек срок полномочий отстраненного судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. На его место назначат другого судью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд УкраиныКонституция