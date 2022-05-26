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В Україні замислилися над ліквідацією Конституційного суду: що пропонують натомість

Фото: КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, яким він є зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови ОП Андрія Смирнова "Радіо Свобода"

"Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі недоторканий порівняно з будь-яким іншим державним органом..." - говорить він.

На думку Смирнова, ця реформа - ганебне явище, яке треба згортати та робити нову реформу, в якій "переосмислити необхідність існування КСУ".

На цей час, за словами заступника голови ОП, відбувається процес пошуку відповіді на питання, як має виглядати реформований КСУ. Для цього залучають фахівців із конституційного права.

Як повідомлялося, 15 травня закінчився термін повноважень відстороненого судді Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького. На його місце призначать іншого суддю.

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Конституционный суд УкраиныКонституция