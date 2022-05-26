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В Украине задумались над ликвидацией Конституционного суда: что предлагают взамен

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 13:21
В Украине задумались над ликвидацией Конституционного суда: что предлагают взамен Фото: КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине могут ликвидировать Конституционный суд в том виде, в котором он есть сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы ОП Андрея Смирнова "Радио Свобода".

"Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом..." - говорит он.

По мнению Смирнова, эта реформа - позорное явление, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой "переосмыслить необходимость существования КСУ".

На данный момент, по словам замглавы ОП, происходит процесс поиска ответа на вопрос, как должен выглядеть реформированный КСУ. Для этого задействуют специалистов по конституционному праву.

Как сообщалось, 15 мая истек срок полномочий отстраненного судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. На его место назначат другого судью.

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