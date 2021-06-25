В Украине задерживается часть поездов из-за сильной бури во Львове

В Украине поезда дальнего следования и пригородные, которые следуют через Львов, идут с задержкой до получаса. Причиной задержки пассажирских составов связаны с сильной бурей, которая обрушилась на город днем 25 июня.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов на Львовской станции", - отметили в УЗ и призвали пассажиров не покидать свои места в вагонах.
В "Укрзализныце" добавили, что с задержкой из Львова отправились такие поезда:
Исполняющий обязанности члена правления УЗ Александр Перцовский в свою очередь сообщил о задержке еще нескольких поездов и изменении маршрутов их следования.
По его данным, с задержкой следуют следующие поезда:
Напомним, днем 25 июня Львов и область накрыл мощный грозовой ливень с градом и ураганным ветром. В результате стихии в городе упало несколько деревьев, повреждены линии электропередач и дома, не работает общественный электротранспорт.
По данным ГСЧС, в результате непогоды есть пострадавшие. Для ликвидации последствий привлечено 80 сотрудников спасательной службы.