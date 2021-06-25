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В Україні затримується частина поїздів через сильну бурю у Львові

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні поїзди далекого прямування та приміські, які прямують через Львів, йдуть із затримкою до півгодини. Причиною затримки пасажирських потягів пов'язані з сильною бурею, яка обрушилася на місто вдень 25 червня.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів на Львівській станції", - зазначили в УЗ і закликали пасажирів не залишати свої місця у вагонах.

В "Укрзалізниці" додали, що із затримкою зі Львова вирушили такі поїзди:

  • №22 Трускавець-Харків - затримка склала 1 годину;
  • № 3 Ужгород-Запоріжжя - затримка склала 28 хвилин;
  • № 232 Івано-Франківськ-Генічеськ - затримка склала 52 хвилини;
  • № 749 Київ-Івано-Франківськ - затримка близько години.

Виконувач обов'язків члена правління УЗ Олександр Перцовський своєю чергою повідомив про затримку ще кількох поїздів і зміну маршрутів їх прямування.

За його даними, із затримкою слідують наступні поїзди:

  • №110 Львів-Херсон - склад затримався на перегоні Підзамче-Підбірці на 20 хвилин, але вже наздоганяє (затримка поки становить 7 хвилин);
  • "Прикарпатський Експрес" змінить маршрут навколо Львова на Підзамче-Підбірці-Дубляни замість Підзамче-Дубляни.

Нагадаємо, вдень 25 червня Львів і область накрив потужний грозовий злива з градом і ураганним вітром. В результаті стихії в місті впало декілька дерев, пошкоджені лінії електропередач і вдома, не працює громадський електротранспорт.

За даними ГСЧС, в результаті негоди є постраждалі. Для ліквідації наслідків залучено 80 співробітників рятувальної служби.

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