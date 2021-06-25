В Україні затримується частина поїздів через сильну бурю у Львові

В Україні поїзди далекого прямування та приміські, які прямують через Львів, йдуть із затримкою до півгодини. Причиною затримки пасажирських потягів пов'язані з сильною бурею, яка обрушилася на місто вдень 25 червня.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів на Львівській станції", - зазначили в УЗ і закликали пасажирів не залишати свої місця у вагонах.
В "Укрзалізниці" додали, що із затримкою зі Львова вирушили такі поїзди:
Виконувач обов'язків члена правління УЗ Олександр Перцовський своєю чергою повідомив про затримку ще кількох поїздів і зміну маршрутів їх прямування.
За його даними, із затримкою слідують наступні поїзди:
Нагадаємо, вдень 25 червня Львів і область накрив потужний грозовий злива з градом і ураганним вітром. В результаті стихії в місті впало декілька дерев, пошкоджені лінії електропередач і вдома, не працює громадський електротранспорт.
За даними ГСЧС, в результаті негоди є постраждалі. Для ліквідації наслідків залучено 80 співробітників рятувальної служби.