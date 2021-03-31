В Украине задерживается часть поездов из-за кражи кабеля на Дарнице

В Украине поезда дальнего следования и пригородные, которые следуют через станцию Дарница, идут с задержкой в 1,5-2 часа. Причина этого - кража кабеля, из-за чего не работает сигнал светофора.

Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в Facebook .

В "Укрзализныце" добавили, что с задержкой следуют такие поезда дальнего следования:

"Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов", - написал Перцовский.

По его словам, сейчас идут восстановительные работы.

Напомним, в понедельник сошли с рельсов шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" Киев-Запорожье. Инцидент произошел за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, никто не пострадал.

Как пояснили в УЗ, поезд мог сойти с рельсов под Запорожьем из-за проблем с путями.