В Україні затримується частина поїздів через крадіжку кабелю на Дарниці

В Україні потяги дальнього слідування та приміських, які прямують через станцію Дарниця, йдуть із затримкою у 1,5-2 години. Причина цього - крадіжку кабелю, через що не працює сигнал світлофора.
Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook.
За його словами, зараз тривають відновлювальні роботи.
"Перш за все - безпека, тому рух уповільнено. Поїзди далекого прямування, по можливості, будуть наздоганяти затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав Перцовський.
В "Укрзалізниці" додали, що з затримкою слідують такі поїзди далекого сполучення:
Також спостерігається затримка приміських поїздів:
Відновлювальні роботи повинні завершитися протягом двох годин.
Нагадаємо, в понеділок зійшли з рейок шість з дев'яти вагонів поїзда "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. Інцидент стався за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, ніхто не постраждав.
Як пояснили в УЗ, потяг міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з шляхами.