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В Україні затримується частина поїздів через крадіжку кабелю на Дарниці

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні потяги дальнього слідування та приміських, які прямують через станцію Дарниця, йдуть із затримкою у 1,5-2 години. Причина цього - крадіжку кабелю, через що не працює сигнал світлофора.

Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook.

За його словами, зараз тривають відновлювальні роботи.

"Перш за все - безпека, тому рух уповільнено. Поїзди далекого прямування, по можливості, будуть наздоганяти затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав Перцовський.

В "Укрзалізниці" додали, що з затримкою слідують такі поїзди далекого сполучення:

  • №150 Ходорів - Полтава (+1 година 2 хвилини)
  • №1 / 2 Ходорів - Костянтинівка (+0.52)
  • №137 Сватове - Хмельницький (+ 1.04)
  • №19 / 20 Попасна - Київ (+ 0.20)
  • №712 Київ - Костянтинівка (з Києва +0.20).

Також спостерігається затримка приміських поїздів:

  • №6902 Київ - Ніжин (+ 0.52)
  • №6804 Київ - Яготині (+ 0.53)
  • №6901 Ніжин - Київ (+ 1.13).

Відновлювальні роботи повинні завершитися протягом двох годин.

Нагадаємо, в понеділок зійшли з рейок шість з дев'яти вагонів поїзда "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. Інцидент стався за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, ніхто не постраждав.

Як пояснили в УЗ, потяг міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з шляхами.

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