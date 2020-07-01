В Украине задержали приговоренного к 12 годам тюрьмы крымского депутата Ганыша

Фото: Василий Ганыш (Униан)

Ганыш находился под домашним арестом, несмотря на приговор

Бывшего депутата Верховной рады Крыма Василия Ганыша, приговоренного к 12 годам тюрьмы за государственную измену, задержали в Украине. Он был помещен в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

Отмечается, что на момент вступления судебного приговора в силу, Ганыш не находился под стражей и продолжал оставаться на свободе.

"Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Василий Ганыш в сентябре 2014 года баллотировался в "горсовет" оккупированной Феодосии, а также принимал участие в голосовании за российскую "конституцию Крыма". В апреле 2015 года он был задержан при выезде из Крыма. При этом с 2016 года Ганыш был переведен под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Домашний арест он отбывал в доме свахи в Белой Церкви Киевской области.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Приговор Ганышу вступил в силу в конце января 2020 года, при этом сторона защиты экс-депутата АР Крым просили отклонить приговор в связи с тяжелым состоянием здоровья подзащитного - ему планировали сделать операцию на сердце весной.

В феврале защита обжаловала приговор Ганышу, который продолжал находиться под домашним арестом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко