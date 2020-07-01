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В Україні затримали засудженого до 12 років в'язниці кримського депутата Ганиша

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 17:45
В Україні затримали засудженого до 12 років в'язниці кримського депутата Ганиша
Фото: Василь Ганиш (Уніан)

Ганиш перебував під домашнім арештом, незважаючи на вирок

Колишнього депутата Верховної ради Криму Василя Ганиша, засудженого до 12 років ув'язнення за державну зраду, затримали в Україні. Він був поміщений до Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

Наголошується, що на момент вступу судового вироку в силу, Ганиш не перебував під вартою і продовжував залишатися на волі.

"Зараз Василь Ганиш затриманий і поміщений в державний заклад "Київський слідчий ізолятор", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, Василь Ганиш у вересні 2014 року балотувався в "міськрада" окупованої Феодосії, а також брав участь у голосуванні за російську "конституцію Криму". У квітні 2015 року він був затриманий при виїзді з Криму. При цьому з 2016 року Ганиш був переведений під домашній арешт через проблеми зі здоров'ям. Домашній арешт він відбував в будинку свахи в Білій Церкві Київської області.

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив Ганиша до 12 років ув'язнення за державну зраду.

Вирок Ганишу набув чинності наприкінці січня 2020 року, при цьому сторона захисту екс-депутата АР Крим просили відхилити вирок у зв'язку з важким станом здоров'я підзахисного - йому планували зробити операцію на серці навесні.

У лютому захист оскаржив вирок Ганишу, який продовжував перебувати під домашнім арештом.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України держзрадаВасилий ГанышЗадержание
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