Крымского экс-депутата Ганыша приговорили к 12 годам за госизмену

Фото: Василий Ганыш (УНИАН)

Ганыш баллотировался в "горсовет" Феодосии и голосовал за российскую "конституцию Крыма"

Днепровский районный суд Киева в понедельник,19 ноября, приговорил бывшего депутата Верховной рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Суд признал его виновным в государственной измене. Следствие установило, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "конституцию Крыма".

К тому же, суд расценил как противозаконное его участие в "выборах" в так называемый горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству. Ганыш также должен выплатить 5,8 тыс. гривен судебных издержек.

Сообщается, что осужденный останется под домашним арестом до вступления решения в силу.

Отметим, что Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Крымский политик называет обвинения необоснованными и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума о присоединении Крыма к России". Он говорит, что не голосовал за российскую "конституцию Крыма", и в день ее принятия пришел в парламент для личной встречи с министром социальной политики. Однако, Ганыш подтверждает, что баллотировался на российских выборах в горсовет. Но говорит, что делал это по просьбе местного Меджлиса, чтобы "забрать" голоса у кандидата от Компартии.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в конце апреля 2015 года Ганыша арестовали, однако уже в января 2016 года его отпустили под домашний арест.