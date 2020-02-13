ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Защита обжаловала приговор Ганышу

Новости » Общество     13.02.2020 - 16:18
Защита обжаловала приговор Ганышу
Фото: Василий Ганыш (УНИАН)

На данный момент Ганыш находится под домашним арестом

Сторона защиты бывшего депутата Верховной рады Крыма Василию Ганышу обжаловала решение Киевского апелляционного суда, который отклонил апелляцию адвокатов об отменен приговора. Об этом сообщил адвокат Андрей Руденко, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, на данный момент Ганыш продолжает находиться под домашним арестом.

"Документы были поданы в начале недели в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины. Сейчас ждем на отрытые производства", - сказал Руденко.

Напомним, 30 января Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор Ганышу и огласил, что решение вступило в силу. В жалобе он просил не брать его под стражу в связи с крайне тяжелым состоянием здоровья. По его словам, в марте-апреле ему должны провести операцию на сердце.

В ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Ганыш баллотировался в "горсовет" Феодосии и голосовал за российскую "конституцию Крыма". До вступления в силу приговора Ганыш должен находиться под домашним арестом.

Судью Печерского райсуда Вовка оправдали в деле о незаконном решении Агента "ЛНР" засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом
Новости Украины приговоржалобаВасилий Ганыш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь