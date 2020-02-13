Защита обжаловала приговор Ганышу

Фото: Василий Ганыш (УНИАН)

На данный момент Ганыш находится под домашним арестом

Сторона защиты бывшего депутата Верховной рады Крыма Василию Ганышу обжаловала решение Киевского апелляционного суда, который отклонил апелляцию адвокатов об отменен приговора. Об этом сообщил адвокат Андрей Руденко, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, на данный момент Ганыш продолжает находиться под домашним арестом.

"Документы были поданы в начале недели в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины. Сейчас ждем на отрытые производства", - сказал Руденко.

Напомним, 30 января Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор Ганышу и огласил, что решение вступило в силу. В жалобе он просил не брать его под стражу в связи с крайне тяжелым состоянием здоровья. По его словам, в марте-апреле ему должны провести операцию на сердце.

В ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Ганыш баллотировался в "горсовет" Феодосии и голосовал за российскую "конституцию Крыма". До вступления в силу приговора Ганыш должен находиться под домашним арестом.