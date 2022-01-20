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В Україні затримали "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО

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Київ, Четвер 20 січня 2022 19:32
В Україні затримали "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО Фото: у Києві поліція затримала "кримінального авторитета" з Росії (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві поліція затримала "кримінального авторитета" з Росії. Чоловік перебуває у списку санкцій Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що поліцейські затримали в Києві 50-річного громадянина Росії. Він має тісні зв'язки з кримінальними угрупованнями і внесений до списку санкцій РНБО про застосування спеціальних заходів проти "кримінальних авторитетів" і "злодіїв у законі".

Вирішується питання про депортацію росіянина. Крім того, йому буде заборонений в'їзд на територію України.

Нагадаємо, в середині травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі". У червні в список внесли ще 12 представників кримінальної спільноти.

Відзначимо, в грудні минулого року з України до Вірменії депортували "кримінального авторитета", який включений до списку санкцій РНБО.

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РНБО Міністерство внутрішніх справ України
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