СНБО ввел санкции против против 12 представителей криминалитета
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 18 июня приняло решение ввести санкции против еще 12 представителей криминального сообщества. Также СНБО проверит трех человек, которые ранее попали в санкционные списки воров в законе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния" - написал глава государства в Telegram-канале, комментируя итоги заседания СНБО.
"Наводим порядок! Хороших выходных!" - пожелал в конце Зеленский.
Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".
Отметим, лица, попавшие под санкции СНБО, начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно по меньшей мере о 12 исках от имени "криминальных авторитетов".