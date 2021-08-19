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В Украине задержали иностранцев, которые продавали на территории страны поддельные доллары

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Украина, Четверг 19 августа 2021 17:10
В Украине задержали иностранцев, которые продавали на территории страны поддельные доллары фото: злоумышленники поставляли на территорию Украины поддельные купюры (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители ликвидировали международный канал поставки на территорию Украины и сбыта поддельных долларов. Цена фальшивых купюр составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости банкнот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что выходцы из Азербайджана, Узбекистана, Турции и Грузии организовали схему ввоза поддельных денег в Украину вне таможенного контроля через оккупированную территорию АР Крым из Турции. Они создали канал в мессенджере, в котором принимали заказы и переписывались с покупателями фальшивых купюр.

"Поддельные доллары доставляли через почтовые отделения и передавали во время личных встреч. Плату от покупателей получали на электронные кошельки", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что цена поддельных долларов составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости банкнот.

"То есть за фальшивые 100 долларов участники группы получали 50-60 настоящих. В общем планировалась доставка и реализация в Украине около 1 миллиона поддельных долларов", - уточнили в прокуратуре.

Во время документирования преступной деятельности проведено несколько оперативных закупок, в ходе которых правоохранители приобрели 20,5 тыс поддельных долларов.

"Во время очередного сбыта 10 тысяч поддельных долларов США семерых участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас им сообщено о подозрении", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили изготовление фальшивых документов. Злоумышленники продавали украинские паспорта, " ДНР " / " ЛНР " и иностранных стран.

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