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В Україні затримали іноземців, які продавали на території країни підроблені долари

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 17:10
В Україні затримали іноземців, які продавали на території країни підроблені долари фото: зловмисники постачали на територію України підроблені купюри (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання на територію України та збуту підроблених доларів. Ціна фальшивих купюр складала від 50 до 60 відсотків номінальної вартості банкнот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, что вихідці з Азербайджану, Узбекистану, Туреччини та Грузії організували схему ввезення підроблених грошей до України поза митним контролем через окуповану територію АР Крим із Туреччини. Вони створили канал у месенджері, в якому приймали замовлення та листувалися з покупцями фальшивих купюр.

"Підроблені долари доставляли через поштові відділення та передавали під час особистих зустрічей. Плату від покупців отримували на електронні гаманці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, что ціна підроблених доларів складала від 50 до 60 відсотків номінальної вартості банкнот.

"Тобто за фальшиві 100 доларів учасники групи отримували 50-60 справжніх. Загалом планувалася доставка та реалізація в Україні близько 1 мільйона підроблених доларів", - уточнили в прокуратурі.

Під час документування злочинної діяльності проведено декілька оперативних закупок, у ході яких правоохоронці придбали 20,5 тис підроблених доларів.

"Під час чергового збуту 10 тисяч підроблених доларів США сімох учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено про підозру", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Харківській області викрили виготовлення фальшивих документів. Зловмисники продавали українські паспорти, "ДНР"/"ЛНР" та іноземних країн.

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