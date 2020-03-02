В Украине задержали двух грузинских "воров в законе"

В воскресенье, 1 марта, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали на территории Украины двух грузинских "воров в законе" - Кобу Руставского (Коба Шемазашвили) и Каху Тбилисского (Кахабер Орагвелидзе). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, Кобу Руставского задержали в Дарницком районе Киева, а Каху Тбилисского - на границе с Румынией в Черновицкой области.

По данным полиции, Коба приехал в столицу, чтобы восстановить свои связи и контроль в уголовной среде. С 2016 года он находится в международном розыске за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение преступного имущества. Ему грозит до 24 лет лишения свободы. Начата процедура экстрадиции в Испанию.

Фото: задержание грузинских "воров в законе" (npu.gov.ua)

Отмечается, что в течение последнего года Коба прятался в одном из частных домов столицы. Во время обыска там обнаружили оружие и патроны, а также заготовки для подделки документов.

Второго "вора в законе" задержали в Путильском районе Черновицкой области во время попытки незаконно пересечь границу с Румынией. На него составили админпротокол и собираются поместить в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, ранее СБУ задержала во Львовской области участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом. В состав группировки входят представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который занимался вымогательством денег и переработкой оружия. Он находился в международном розыске в течение шести лет.