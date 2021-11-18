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В Украине задержали чиновника горсовета Харьковской области, который работал на боевиков

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 13:14
В Украине задержали чиновника горсовета Харьковской области, который работал на боевиков Фото: правоохранители разоблачили информатора, который работал на спецслужбы РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Правоохранители разоблачили информатора оккупационных властей РФ. Он был сотрудником юридического отдела одного из городских советов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в августе 2017 года украинский госслужащий, используя личные связи, передал одному из так называемых "депутатов Народного совета ДНР" информацию о сотрудниках СБУ и лиц, оказывавших им помощь. В апреле 2016 года он также послал представителю оккупационной администрации РФ фотоснимок чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера.

Правоохранители разоблачили информатора во время очередного задания от так называемого куратора. По месту жительства госслужащего провели обыски, там нашли и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога.

Фото: информатора задержали, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (gp.gov.ua)

Напомним, сотрудники СБУ предотвратили диверсию в южных регионах Украины. Они разоблачили канал переправки из Крыма взрывчатки для агентурной сети ФСБ.

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