ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Хотели устроить диверсию в Украине: СБУ разоблачила канал переправки взрывчатки из Крыма

Новина українською →
Украина, Пятница 12 ноября 2021 15:30
Хотели устроить диверсию в Украине: СБУ разоблачила канал переправки взрывчатки из Крыма Фото: СБУ предотвратили диверсию в Украине (РБК)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники службы безопасности Украины предотвратили диверсию в южных регионах Украины. Они разоблачили канал переправки из Крыма взрывчатки для агентурной сети ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба СБУ.

Спецоперацию провели на контрольном пункте "Каланчак". Там задержали микроавтобус, в котором обнаружили около полукилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами. Там также обнаружили:

  • военные билеты граждан РФ;
  • "паспорта" так называемых "Л/ДНР";
  • холодное оружие.

В СБУ установили, что взрывчатку и оружие из оккупированного Крыма в материковую Украину провозили представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины. По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

Правоохранители получили информацию, что представители спецслужб РФ планировали систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку. Они хотели наладить каналы поставки через контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар".

Сотрудники СБУ продолжают следственные действия. Они устанавливают все обстоятельства преступления и задерживают участников этой схемы.

Фото: СБУ задержала представителей ФСБ, которые перевозили взрывчатку в Украину

Напомним, СБУ в Одесской области разоблачила банду, которая вербовала людей в трудовое рабство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку