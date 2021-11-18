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В Україні затримали чиновника міськради Харківської області, який працював на бойовиків

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 13:14
В Україні затримали чиновника міськради Харківської області, який працював на бойовиків Фото: правоохоронці викрили інформатора, який працював на спецслужби РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці викрили інформатора окупаційної влади РФ. Він був співробітником юридичного відділу однієї з міських рад Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у серпні 2017 року український держслужбовець, використовуючи особисті зв'язки, передав одному з так званих "депутатів Народної ради ДНР" інформацію про співробітників СБУ та осіб, які надавали їм допомогу. У квітні 2016 року він також надіслав представнику окупаційної адміністрації РФ фотографію креслення ливарної заготовки для деталі бронетранспортера.

Правоохоронці викрили інформатора під час чергового завдання так званого куратора. За місцем проживання держслужбовця провели обшуки, там знайшли та вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави.

Фото: інформатора затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (gp.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники СБУ запобігли диверсії у південних регіонах України. Вони викрили канал переправки із Криму вибухівки для агентурної мережі ФСБ.

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