В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 55,6%

В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

Как сообщается, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260 тыс. 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 тыс. 364 человек, 76,8% из них - дети.

"С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Фото: рекомендации Центра общественного здоровья (Facebook)

В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.

Напомним, во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания.

В Днепре от осложнений в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок. По данным областного лабораторного центра, причиной смерти ребенка стал вирус гриппа А.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,5%, образовательный процесс приостановлен в 285 учебных заведениях.