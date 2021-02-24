В Украине заблокируют ряд Telegram-каналов за подрывную деятельность

Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии .

В сообщении говорится, что на решение суда можно подать апелляцию в течение пяти дней, то есть до 28 февраля.

1 февраля СБУ разоблачила популярные украинские Telegram-каналы и их администраторов на работе на военную разведку России. По данным спецслужб, администраторы Telegram-каналов на данный момент "базируются" на территории подконтрольного России Приднестровья.

Как сообщили источники РБК-Украина в СБУ, организатором агентурной сети является одессит Артем Давыдченко. Он был одним из лидеров местного Антимайдана, сейчас находится в розыске по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Давыдченко лично администрировал 12 Telegram-каналов. Ему заочно сообщили подозрение о госизмене (ст.111 УКУ).

Также источники РБК-Украина сообщили, что по данному делу в Киеве задержали гражданскую жену Давыдченко. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщили о подозрении за госизмену.

Напомним, за 2020 год СБУ задержала 11 агентов РФ и возбудила 76 дел о госизмене.