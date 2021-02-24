RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні заблокують низку Telegram-каналів за підривну діяльність

Автор: Артур Родивилов

Київський районний суд Харкова постановив заблокувати низку Telegram-каналів. Раніше Служба безпеки України викрила їх на підривної діяльності.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії.

Рішення судді було прийнято 23 лютого. Воно стосується наступних Telegram-каналів: "Резидент", "Легітимний", "Картель", "Пліткарка".

Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.

У повідомленні йдеться, що на рішення суду можна подати апеляцію протягом п'яти днів, тобто до 28 лютого.

1 лютого СБУ викрила популярні українські Telegram-канали та їхніх адміністраторів на роботі на військову розвідку Росії. За даними спецслужб, адміністратори Telegram-каналів на цей час "базуються" на території підконтрольного Росії Придністров'я.

Як повідомили джерела РБК-Україна в СБУ, організатором агентурної мережі є одесит Артем Давидченко. Він був одним з лідерів місцевого Антимайдану, зараз перебуває в розшуку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Давидченко особисто адміністрував 12 Telegram-каналів. Йому заочно повідомили підозру (ст. 111 ККУ).

Також джерела РБК-Україна повідомили, що по даній справі у Києві затримали цивільну дружину Давидченка. Їй і ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за держзраду.

Нагадаємо, за 2020 рік СБУ затримала 11 агентів РФ та порушено 76 справ про держзраду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Telegramсоцсети
Читайте також
У Telegram з'явилася можливість автоматичного видалення повідомлень в чаті
Кличко звернувся до підлітків та їхніх батьків через вплив соцмереж
Прогноз погоди