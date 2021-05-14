В Украине заблокировали канал поставок кокаина из одной из стран Латинской Америки

По информации СБУ, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам.

"Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник", - говорится в сообщении.

Наркотики у иностранца обнаружили в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в аэропорту "Борисполь".

"Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен", - добавили в СБУ.

Сейчас наркокурьер задержан. Возбуждено дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение подозрения наркокурьеру.