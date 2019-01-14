В Украине выросло число пропускных операций на границе

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За прошлый год границу Украины пересекли 100,5 млн раз

Украинскую границу за 2018 год пересекли 100,5 млн раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что по результатам 2018 Госпогранслужба зафиксировала увеличение количества пропускных операций - 100,5 человек и более 20 млн транспортных средств. Таким образом, пограничники продолжают фиксировать ежегодный рост объемов пропускных операций в среднем на 4%.

В прошлом году по разным причинам в пропуске было отказано более 41 000 человек. Кроме того, пограничники предотвратили более тысячи попыток пересечения границы по поддельным документам, а также около 6 тыс. по недействительным.

Напомним, ранее сообщалось, что решением Совета национальной безопасности и обороны продлили запрет на въезд мужчин из Российской Федерации.

Также ранее сообщалось, что украинские пограничники после окончания действия военного положения не пустили на территорию страны более 800 граждан России. До этого стало известно, что на новогодние праздники украинскую границу пересекли свыше 1 млн человек.