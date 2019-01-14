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В Україні зросла кількість пропускних операцій на кордоні

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 11:37
В Україні зросла кількість пропускних операцій на кордоні
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За минулий рік кордон України перетнули 100,5 млн разів

Український кордон за 2018 рік перетнули 100,5 млн разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за результатами 2018 Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості пропускних операцій - 100,5 осіб і більше 20 млн транспортних засобів. Таким чином, прикордонники продовжують фіксувати щорічне зростання обсягів пропускних операцій в середньому на 4%.

У минулому році з різних причин у пропуску відмовлено понад 41 000 осіб. Крім того, прикордонники запобігли більше тисячі спроб перетину кордону за підробленими документами, а також близько 6 тис. за недійсними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рішенням Ради національної безпеки і оборони продовжили заборону на в'їзд чоловіків з Російської Федерації.

Також раніше повідомлялося, що українські прикордонники після закінчення дії воєнного стану не пустили на територію країни більше 800 громадян Росії. До цього стало відомо, що на новорічні свята український кордон перетнули понад 1 млн осіб.

 

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