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ГПСУ после завершения военного положения не пропустила в страну более 800 россиян

Новости » Общество    11.01.2019 - 17:00
ГПСУ после завершения военного положения не пропустила в страну более 800 россиян
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники до сих пор проводят меры с целью недопущения в страну лиц, которые могут быть причастны к провокационным действиям

Украинские пограничники после окончания действия военного положения не пустили на территорию страны более 800 граждан России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами РФ, они постоянно отделяют группы риска и проводят дополнительные меры с целью недопущения в Украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным действиям.

Напомним, президент Петр Порошенко предлагает парламенту оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря глава государства объявил, что в Украине остановлено действие правового режима военного положения.

 

В Украину не пропустили более 800 россиян после завершения военного положения В случае военного положения Порошенко предлагает сократить сроки для оборонных закупок
Новости Украины Государственная пограничная службавоенное положение
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